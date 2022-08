Alessandra Amoroso celebra l’arrivo della serie She-Hulk: Attorney At Law (Di giovedì 18 agosto 2022) Alessandra Amoroso celebra l’arrivo della serie Marvel She-Hulk: Attorney At Law, su Disney Plus da oggi In occasione del debutto della serie Marvel Studios, She-Hulk: Attorney at Law, da oggi disponibile su Disney+, la cantante Alessandra Amoroso è stata protagonista di una speciale attività dedicata alla nuova serie comedy che vede Tatiana Maslany nei panni di She-Hulk/Jennifer Walters, un’avvocata specializzata in casi legali che coinvolgono i superumani: https://instagram.com/p/ChZSDtCtk5k/ Come il personaggio di She-Hulk: Attorney at Law, Alessandra ... Leggi su spettacolo.eu (Di giovedì 18 agosto 2022)Marvel She-At Law, su Disney Plus da oggi In occasione del debuttoMarvel Studios, She-at Law, da oggi disponibile su Disney+, la cantanteè stata protagonista di una speciale attività dedicata alla nuovacomedy che vede Tatiana Maslany nei panni di She-/Jennifer Walters, un’avvocata specializzata in casi legali che coinvolgono i superumani: https://instagram.com/p/ChZSDtCtk5k/ Come il personaggio di She-at Law,...

