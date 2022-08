Agropoli | emergenza criminalità Ancora furti nelle auto

Leggi su cronachesalerno

(Di giovedì 18 agosto 2022) di Arturo Calabrese Appelli, lamentele, richieste di maggiori controllo non servono a nulla:preda di malviventi. Continuano infatti iposteggiate a San Marco o a Trentova. I delinquenti agiscono in pochissimo tempo, aprendo lecon effrazione degli sportelli o addirittura infrangendo i vetri. Lo scopo è portare via dall’abitacolo il contenuto qualunque sia il valore dello stesso. Ultimo episodio, e tale lo è solo per semplice ordine temporale, è accaduto nel parcheggio esterno di un rinomato lido agropolese. Vittime del furto sono stati dei villeggianti che si sono visti sottratte le valigie contenute all’interno del veicolo. Il furto di una o più valigie fa pensare ad una banda organizzata che sa bene come dileguarsi in poco tempo con grandi ...