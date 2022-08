Afghanistan, attacco a moschea Kabul, polizia: 21 morti (Di giovedì 18 agosto 2022) Sale il bilancio delle vittime dopo l'attentato alla moschea di Kabul: sono 21 morti e altri 33 sono i feriti. Lo rende noto la polizia locale. Una bomba è esplosa durante la preghiera serale nella ... Leggi su notizie.tiscali (Di giovedì 18 agosto 2022) Sale il bilancio delle vittime dopo l'attentato alladi: sono 21e altri 33 sono i feriti. Lo rende noto lalocale. Una bomba è esplosa durante la preghiera serale nella ...

amnestyitalia : #Afghanistan Da quando hanno preso il potere un anno fa, i talebani hanno lanciato un attacco a tutto tondo contro… - giu33liana : #FacciamoRete #FacciamoInformazione #Afghanistan Esplosione in una moschea a #Kabul Numerosi i morti per l'attac… - gazzettamantova : Kabul, esplosione in moschea: decine di vittime Ucciso anche l'imam. Il portavoce dell'Emirato islamico in Afghanis… - maxuel84 : || NeWs.FlasH || News | Euronews RSS - Afghanistan, un'altra esplosione in una moschea di Kabul: decine i morti Att… - _kuball_ : RT @carlasignorile: Attacco a moschea in #Kabul. Si temono decine di morti Kabul #mosque attack: 'over 20 casualties feared' #Afghanistan… -