Affitti fuorisede, i prezzi delle stanze singole su dell’11% rispetto al 2021. A Milano aumenti del 20%: la media è 620 euro al mese (Di giovedì 18 agosto 2022) Agli studenti e lavoratori fuorisede conviene prepararsi a vivere con un coinquilino. L’ultimo rapporto di Immobiliare.it evidenzia infatti come i prezzi delle stanze singole siano aumentati di 11 punti percentuali rispetto al 2021, mentre un posto letto in doppia costa il 9% in meno (234 euro). Dalla ricerca emerge ancora una volta il primato di Milano come città più cara d’Italia: il prezzo di una singola arriva a toccare in media quota 620 euro, in rialzo del 20% rispetto allo scorso anno e dell’8,2% rispetto al periodo pre-pandemia. Buone notizie ovviamente per i proprietari: la domanda continua a crescere e segna un +45% per le singole e un +41% ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 18 agosto 2022) Agli studenti e lavoratoriconviene prepararsi a vivere con un coinquilino. L’ultimo rapporto di Immobiliare.it evidenzia infatti come isiano aumentati di 11 punti percentualial, mentre un posto letto in doppia costa il 9% in meno (234). Dalla ricerca emerge ancora una volta il primato dicome città più cara d’Italia: il prezzo di una singola arriva a toccare inquota 620, in rialzo del 20%allo scorso anno e dell’8,2%al periodo pre-pandemia. Buone notizie ovviamente per i proprietari: la domanda continua a crescere e segna un +45% per lee un +41% ...

maximilianocot1 : RT @SkyTG24: Affitti fuorisede, aumento dell’11% per prezzi delle singole: Milano tocca quota 620 euro - SkyTG24 : Affitti fuorisede, aumento dell’11% per prezzi delle singole: Milano tocca quota 620 euro - Agenzia_Italia : La stangata per i #fuorisede: aumentano gli affitti, diminuiscono le stanze ?? - Subus85 : Per gli studenti fuorisede affittare una stanza è sempre più caro. Ecco i costi nelle città - telodogratis : La stangata per i fuorisede: aumentano gli affitti, diminuiscono le stanze -