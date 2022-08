(Di giovedì 18 agosto 2022)lo scorso anno ha affiancatonello studio del GF Vip in qualità di opinionista. Chi sperava di rivederla anche quest’anno però, dovrà ben presto ricredersi poiché, sebbene la moglie di Paolo Bonolis avesse lasciato intendere che quella sarebbe stata la sua prima e unica esperienza, intenzionata a tornare al suo lavoro... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

RealGossipland : Adriana Volpe è furibonda: la conduttrice ha definito la rivale Sonia Bruganelli una raccomandata. DETTAGLI QUI… - zazoomblog : Adriana Volpe attacca Sonia Bruganelli: centra lesclusione dal GF Vip - #Adriana #Volpe #attacca #Sonia - blogtivvu : Adriana Volpe punge Sonia Bruganelli: “C’è chi ha alle spalle potenti santi protettori” #gfvip -

, frecciatina a Sonia Bruganelli per il GF Vip 7: le sue parole sorprendono i fan. Argomenti trattati: frecciatina a Sonia Bruganelli Le parole di: la nuova avventura in tvha lanciato una sonora frecciatina a Sonia Bruganelli. Quest'ultima, a differenza sua, è stata riconfermata come opinionista del GF Vip 7. ...lo scorso anno ha affiancato Sonia Bruganelli nello studio del GF Vip in qualità di opinionista. Chi sperava di rivederla anche quest'anno però, dovrà ben presto ricredersi poiché, ...Adriana Volpe ha lanciato una sonora frecciatina a Sonia Bruganelli, riconfermata al GF Vip 7 come opinionista.Adriana Volpe punge Sonia Bruganelli: "C'è chi ha alle spalle potenti santi protettori", frecciatina all'ex collega opinionista del GF Vip.