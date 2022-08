Addio alle riforme Renzi, Gelmini e Bianchi, stabilizzazione dei precari con almeno 36 mesi di servizio. Libri, trasporti, cinema e teatro gratis fino ai 18 anni. Il programma di Unione Popolare [scarica PDF] (Di giovedì 18 agosto 2022) "L'Italia di cui abbiamo bisogno". Si intitola così il programma di Unione Popolare, la lista guidata dall'ex sindaco di Napoli Luigi De Magistris che unisce diversi partiti e movimenti, come DeMa, Manifesta, Potere al Popolo e Rifondazione Comunista. L'articolo Addio alle riforme Renzi, Gelmini e Bianchi, stabilizzazione dei precari con almeno 36 mesi di servizio. Libri, trasporti, cinema e teatro gratis fino ai 18 anni. Il programma di Unione Popolare scarica PDF . Leggi su orizzontescuola (Di giovedì 18 agosto 2022) "L'Italia di cui abbiamo bisogno". Si intitola così ildi, la lista guidata dall'ex sindaco di Napoli Luigi De Magistris che unisce diversi partiti e movimenti, come DeMa, Manifesta, Potere al Popolo e Rifondazione Comunista. L'articolodeicon36diai 18. IldiPDF .

