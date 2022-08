Acquario (Di giovedì 18 agosto 2022) Sii più aperto con le persone e gli animali a cui tieni. Sii più divertente e generoso del solito. Sii particolarmente piacevole, coinvolgente ed empatico. Il tuo obiettivo dev’essere tirare fuori le potenzialità latenti dei tuoi alleati... Leggi Leggi su internazionale (Di giovedì 18 agosto 2022) Sii più aperto con le persone e gli animali a cui tieni. Sii più divertente e generoso del solito. Sii particolarmente piacevole, coinvolgente ed empatico. Il tuo obiettivo dev’essere tirare fuori le potenzialità latenti dei tuoi alleati... Leggi

AnnalisaTuri : RT @ardigiorgio: Non ne faccio una questione di campanile,ma la coalizione del #pd ad oggi non ha messo in lista nessun candidato di #Taran… - Angela23763271 : RT @ardigiorgio: Non ne faccio una questione di campanile,ma la coalizione del #pd ad oggi non ha messo in lista nessun candidato di #Taran… - brahbata : Il mondo del futuro. - Ruzzet3 : @borghi_claudio @GimTonic2 Basta non fare vedere il tesserino da parlamentare,si è persona normale visto che ti tro… - infoitcultura : Oroscopo Acquario del giorno: previsioni del giorno 18/08/2022 -