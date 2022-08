Acerbi Inter, possibile chiusura nel weekend? La situazione (Di giovedì 18 agosto 2022) Acerbi potrebbe vestire la maglia dell’Inter, ma ora serve trattare con la Lazio nel weekend. Regna ottimismo in casa nerazzurra L’affare Acerbi Inter è possibile che venga concretizzato nel weekend, su esplicita richiesta di Simone Inzaghi. Come riportato da Il Messagero, Lotito ha aperto la cessione del difensore biancoceleste con l’opzione prestito con diritto di riscatto (a 3 milioni l’anno). L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di giovedì 18 agosto 2022)potrebbe vestire la maglia dell’, ma ora serve trattare con la Lazio nel. Regna ottimismo in casa nerazzurra L’affareche venga concretizzato nel, su esplicita richiesta di Simone Inzaghi. Come riportato da Il Messagero, Lotito ha aperto la cessione del difensore biancoceleste con l’opzione prestito con diritto di riscatto (a 3 milioni l’anno). L'articolo proviene da Calcio News 24.

FBiasin : #Inter-difensore. #Acerbi non si può escludere dall’elenco delle possibili soluzioni per un solo motivo: è quello… - DiMarzio : #Calciomercato | @Inter, contatti con il @SassuoloUS per #Casadei. Per la difesa obiettivo #Akanji, idea #Acerbi ??… - Dalla_SerieA : Inter su Akanji e Acerbi: le trattative per la difesa - - infoitsport : Acerbi-Inter, nuovi contatti in arrivo. Su Akanji Borussia Dortmund chiaro - sabatinoc85 : @wazzaCN Vaglielo a spiegare ora che per tenere Skriniar puoi prendere solo un low cost come Acerbi. Sento di gente… -