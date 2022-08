Abito da sposa nero: il vestito di tendenza che cambia la moda bridal (Di giovedì 18 agosto 2022) Life&People.it Scegliere un Abito da sposa nero per il proprio matrimonio. Perché no? In barba alla visione comune e popolare, innamoratissima del bianco, il nero con il passare del tempo sta diventando colore di tendenza, andando a ricordare una tradizione antichissima e molto più affascinante rispetto a quanto si possa pensare. Le origini dell’Abito nero Ebbene sì. Il classico Abito bianco ha una storia decisamente recente rispetto agli altri colori. In antichità per esempio, a partire dall’epoca romana, l’usanza delle spose era quella di presentarsi alla cerimonia con delle tuniche colorate, solitamente di colore acceso. Già nel medioevo le tonalità diventarono poi sempre più scure e cupe, come ad esempio quella del bordeaux. Il primo ... Leggi su lifeandpeople (Di giovedì 18 agosto 2022) Life&People.it Scegliere undaper il proprio matrimonio. Perché no? In barba alla visione comune e popolare, innamoratissima del bianco, ilcon il passare del tempo sta diventando colore di, andando a ricordare una tradizione antichissima e molto più affascinante rispetto a quanto si possa pensare. Le origini dell’Ebbene sì. Il classicobianco ha una storia decisamente recente rispetto agli altri colori. In antichità per esempio, a partire dall’epoca romana, l’usanza delle spose era quella di presentarsi alla cerimonia con delle tuniche colorate, solitamente di colore acceso. Già nel medioevo le tonalità diventarono poi sempre più scure e cupe, come ad esempio quella del bordeaux. Il primo ...

Chiara02224370 : Traduzione IL MATRIMONIO È FINITO Il matrimonio degli attori #SerkanÇayoglu e #ÖzgeGürel, che si sono sposati co… - Chiara02224370 : 3) articolo IL MATRIMONIO È FINITO Il matrimonio degli attori #SerkanÇayoglu e #ÖzgeGürel, che si sono sposati co… - vogue_italia : Anche Sarah Jessica Parker si è sposata con un abito nero ?? - vogue_italia : Un po' bohemiènne, molto chic. Come mamma Kate Moss! - BHARATBRAO9999 : RT @vogue_italia: Una giovanissima Audrey Hepburn, qui in Givenchy per le nozze con il medico italiano Andrea Dotti ???? -