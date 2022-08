a milano è stato ritrovato questa mattina il cinghiale nuotatore... (Di giovedì 18 agosto 2022) Da www.ilgiorno.it salvataggio cinghiale Non ce l'ha fatta il cinghiale 'dei Navigli', latitante da 14 giorni. È stato ritrovato questa mattina nella gabbia che era stata posizionata in piazzale Tripoli. ... Leggi su dagospia (Di giovedì 18 agosto 2022) Da www.ilgiorno.it salvataggioNon ce l'ha fatta il'dei Navigli', latitante da 14 giorni. Ènella gabbia che era stata posizionata in piazzale Tripoli. ...

marcoconterio : ?????? Non solo Justin Kluivert, a un passo dal Fulham. Oggi a Milano incontri per Tiago Pinto della #Roma per le usci… - OldericoCavigl1 : RT @rotaryclubecomi: Con piacere comunichiamo che il nostro socio fondatore Franz Müller PDG Distretto Rotary 2041 di Milano, e' stato elet… - chriderri97 : Secondo la Gazzetta, Campos va a Milano con 65 pigne per Skriniar, ma lo stato maggiore nerazzurro si trincera e no… - neutrosgrassa : @matteosalvinimi Bisognerebbe fare una conferenza Stato - Mafia - Ndrangheta per quantificare costi e tempi per la… - GiannettiMarco : RT @Agenzia_Ansa: ? stato recuperato e sedato il cinghiale in fuga dal 4 agosto scorso a Milano. L'animale è stato individuato in un tombin… -