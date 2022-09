a milano è stato ritrovato questa mattina il cinghiale nuotatore... (Di giovedì 18 agosto 2022) Da www.ilgiorno.it salvataggio cinghiale Non ce l'ha fatta il cinghiale 'dei Navigli', latitante da 14 giorni. È stato ritrovato questa mattina nella gabbia che era stata posizionata in piazzale Tripoli. ... Leggi su dagospia (Di giovedì 18 agosto 2022) Da www.ilgiorno.it salvataggioNon ce l'ha fatta il'dei Navigli', latitante da 14 giorni. Ènella gabbia che era stata posizionata in piazzale Tripoli. ...

MarcoMoriniTW : E’ stato bellissimo. Louis è veramente felice, Roma e Taormina hanno fatto un figurone ???? Tutto questo gli sta tras… - mara_carfagna : L’enorme partecipazione e l’entusiasmo di oggi a Milano per @CarloCalenda, @Azione_it e @ItaliaViva sono la miglior… - matteosalvinimi : E per di più molti che rimangono esclusi lasciano il nostro Paese per studiare all'estero. A Milano, davanti alla F… - andreacoletti4 : RT @mara_carfagna: L’enorme partecipazione e l’entusiasmo di oggi a Milano per @CarloCalenda, @Azione_it e @ItaliaViva sono la miglior risp… - afgianas : RT @flavikon: non si può dir nulla, @matteorenzi all’evento #ItaliaSulSerio #RenewEurope a milano è stato strepitoso. uno dei pochissimi ca… -