A Letojanni accoltellato un operatore ecologico nella sua abitazione

Leggi su agi

(Di giovedì 18 agosto 2022) AGI - Un uomo di 56 anni è stato trovato senza vitasuadi via Nenzi, a, in provincia di Messina. Massimo Canfora, che lavorava come, aveva sul corpo diverse ferite, segni presumibilmente, di un accoltellamento che non gli ha dato scampo. Sembra che l'uomo sia stato trovato nudo. Sulle pareti della stanza diverse macchie di sangue. A fare la scoperta sono stati i vicini di casa che hanno dato l'allarme facendo intervenire le forze dell'ordine. Sono subito scattate le indagini. L'uomo abitava con il fratello, che stamattina era uscito presto per recarsi al lavoro. Sul posto i carabinieri della Compagnia di Taormina, i carabinieri del Ris per i rilievi, il medico legale e il magistrato della procura di Messina.