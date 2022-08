6 automobilisti italiani su 10 pensano che non ci siano abbastanza parcheggi nelle città

(Di giovedì 18 agosto 2022) Non c’è niente di peggio, dopo aver pianificato un viaggio, aver studiato il percorso migliore e aver calcolato la durata del tragitto, di dover passare, in media, 15 minuti a trovare uno libero quando si è finalmente arrivati a destinazione. Secondo l’ultimo studio di Parclick, il tempo che perso nella ricerca di uno rappresenta il 25% del tempo totale che passato al volante. E non è solo una questione di tempo: bisogna anche considerare che, a causa della bassa velocità utilizzata durante la ricerca, dell’uso di marce basse e del ripetuto alternarsi di frenata e accelerazione, in questa fase della guida la nostra auto emette quantità più elevate di CO2, e quindi inquiniamo di più. Infatti, secondo lo studio di Parclick, il 69,6% degliritiene che avere una maggior disponibilità di ...

Gazzetta_it : Multe stradali, i comuni italiani che incassano più soldi - CorbelliFranco : RT @ilgiornale: I dati pubblicati dal ministero dell'Interno fotografano l'ammontare dei verbali erogati agli automobilisti italiani nelle… - NRinascimentale : RT @ilgiornale: I dati pubblicati dal ministero dell'Interno fotografano l'ammontare dei verbali erogati agli automobilisti italiani nelle… - ArcaduAngelo : RT @ilgiornale: I dati pubblicati dal ministero dell'Interno fotografano l'ammontare dei verbali erogati agli automobilisti italiani nelle… - ilgiornale : I dati pubblicati dal ministero dell'Interno fotografano l'ammontare dei verbali erogati agli automobilisti italian… -

Energia Oltre

Maltempo e traffico , un binomio che spaventa milioni diche si apprestano a partire per le vacanze oppure a tornare dai luoghi dove hanno trascorso ..., autotrasportatori e ...Gligreci sono di gran lunga i più vessati, mentre al contrario i lussemburghesi sono quelli che temono meno le soste alle stazioni di servizio , che impattano per neanche il 4% del ... Ricerca di Confused: il 7% della busta paga degli automobilisti italiani viene speso in carburante Bambino in bici travolto e ucciso da un'auto a Milano, è stato arrestato dalla polizia locale Nour Amdouni, il ventenne che lo scorso 9 agosto ha investito Mahanad Moubarak, ...Non solo alberi caduti, rami pericolanti, dissesti statici, tetti divelti e automobilisti in difficoltà, ci sono anche delle vittime ...