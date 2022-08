18 AGOSTO 1996, A BRNO LA PRIMA VITTORIA DI VALENTINO (Di giovedì 18 agosto 2022) Fabio Quartararo non era ancora nato quando VALENTINO Rossi mostrava al mondo intero di che pasta era fatto. Un talento fuori dal comune, un personaggio destinato a monopolizzare il passaggio storico tra i vecchi motori delle 500 fino alle moderne MotoGP, in una storia che il 18 AGOSTO del 1996 cominciò ad assumere le sembianze di una favola moderna. Cominciava quel giorno un’era che si sarebbe conclusa giusto qualche mese fa, nel novembre del 2021, con il ritiro dalle competizioni del pilota che più di qualunque altro pilota ha saputo suscitare nell’universo motoristico emozioni e sensazioni in grado di farlo competere anche con sport di maggiore tradizione e diffusione. Uno shock per un mondo che all’epoca appariva piuttosto ingessato, benché gli italiani sapevano come farsi rispettare: erano gli anni in cui Biaggi dominava in 250, ... Leggi su sportnews.snai (Di giovedì 18 agosto 2022) Fabio Quartararo non era ancora nato quandoRossi mostrava al mondo intero di che pasta era fatto. Un talento fuori dal comune, un personaggio destinato a monopolizzare il passaggio storico tra i vecchi motori delle 500 fino alle moderne MotoGP, in una storia che il 18delcominciò ad assumere le sembianze di una favola moderna. Cominciava quel giorno un’era che si sarebbe conclusa giusto qualche mese fa, nel novembre del 2021, con il ritiro dalle competizioni del pilota che più di qualunque altro pilota ha saputo suscitare nell’universo motoristico emozioni e sensazioni in grado di farlo competere anche con sport di maggiore tradizione e diffusione. Uno shock per un mondo che all’epoca appariva piuttosto ingessato, benché gli italiani sapevano come farsi rispettare: erano gli anni in cui Biaggi dominava in 250, ...

