18 agosto 1995: il saluto a San Siro di Van Basten (VIDEO)

18 agosto 1995: l'ultimo saluto di Van Basten

Marco Van Basten aveva annunciato, in conferenza stampa, l'addio al Milan e al calcio giocato il 17 agosto. Il giorno dopo, prima di un Trofeo Berlusconi fa l'ultimo giro di campo a San Siro.

