Zengavò, saluti alla Sicilia: l'ultima tappa di Rosalinda e Andrea

Rosalinda Cannavò e Andrea Zenga salutano la Sicilia: gli Zengavò fanno ritorno a casa dopo le ferie nell'Isola Per gli Zengavò è già arrivato il momento di archiviare le vacanze in Sicilia. La coppia di ex gieffini, che ha trascorso in Sicilia le ultime settimane, ha fatto ritorno a Milano, dove Rosalinda e Andrea hanno messo su casa e sono pronti a riprendere in mano il loro quotidiano. Una vacanza speciale quella trascorsa nell'isola dai due, con la Cannavò che aveva spinto affinché i due tornassero in Sicilia per questo agosto, dove tra bagni in acque limpidissime, cene romantiche e tanto sano divertimento hanno ricaricato le pile in vista di un agosto che si preannuncia decisamente bollente per i due.

