Zaporizhzhia | Nato | “Russia autorizzi ispezione Aiea | è urgente”

(Di mercoledì 17 agosto 2022) (Adnkronos) – Il Segretario generale della, Jens Stoltenberg, sollecita come “” l’autorizzazione, da parte di Mosca, di unadell’alla c entrale nucleare dicontrollata dalle forze russe. “E’che sia autorizzata unae il ritiro di tutte le forze russe. L’occupazione della centrale dida parte delle forze russe costituisce una minaccia grave alla sicurezza del sito. Apre il rischio di un incidente nucleare e mette in pericolo la popolazione dell’Ucraina, dei Paesi vicini e della comunità internazionale”, ha affermato. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

Agenzia askanews

