"Zapatos Rojos, Save Afghan Women" la nuova opera di Laika a Roma (Di mercoledì 17 agosto 2022) La nuova opera della street artist Laika dal titolo "Zapatos Rojos, Save Afghan Women" è apparsa a Roma nella notte tra il 14 e il 15 agosto Roma – Ad un anno dall'entrata dei Talebani a Kabul, in Afghanistan, è apparsa a Roma una nuova opera della street artist Laika dal titolo "Zapatos Rojos, Save Afghan Women". Nella notte tra il 14 e il 15 agosto, il poster è stato attaccato in via Nomentana angolo via Carlo Fea, accanto all'ambasciata Afghana e rappresenta una donna Afghana con indosso un burqa e delle scarpe ...

