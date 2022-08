Xylella: altre piante infette tra Alberobello, Fasano, Martina Franca, Monopoli e Polignano a Mare Coldiretti Puglia (Di mercoledì 17 agosto 2022) Di seguito un comunicato diffuso da Coldiretti Puglia: Le piante trovate infette raggiungono un totale provvisorio di 146 in Puglia, dove è stata certificata l’identificazione di altre 11 piante infette, di cui 9 ulivi, 1 Polygala Mirtifolia ed 1 mandorlo dall’ultimo monitoraggio previsto dal Piano regionale Xylella 2022. E’ quanto afferma Coldiretti Puglia, rispetto all’avanza della Xylella nella provincia di Bari anche in zona indenne, con 6 piante infette nei due focolai di Polignano, di cui 1 in zona indenne e 5 in zona cuscinetto, 1 ulivo a Monopoli in zona cuscinetto, le rimanenti quattro sono in zona di ... Leggi su noinotizie (Di mercoledì 17 agosto 2022) Di seguito un comunicato diffuso da: Letrovateraggiungono un totale provvisorio di 146 in, dove è stata certificata l’identificazione di11, di cui 9 ulivi, 1 Polygala Mirtifolia ed 1 mandorlo dall’ultimo monitoraggio previsto dal Piano regionale2022. E’ quanto afferma, rispetto all’avanza dellanella provincia di Bari anche in zona indenne, con 6nei due focolai di, di cui 1 in zona indenne e 5 in zona cuscinetto, 1 ulivo ain zona cuscinetto, le rimanenti quattro sono in zona di ...

trimpa48 : RT @violacacciapuot: @Mov5Stelle No Vax, terrapiattisti, il 5g fa morire gli uccelli, la xylella si combatte abbracciando gli alberi ed alt… - EzioMorassutti : RT @violacacciapuot: @Mov5Stelle No Vax, terrapiattisti, il 5g fa morire gli uccelli, la xylella si combatte abbracciando gli alberi ed alt… - marcochistolini : RT @violacacciapuot: @Mov5Stelle No Vax, terrapiattisti, il 5g fa morire gli uccelli, la xylella si combatte abbracciando gli alberi ed alt… - castell32082033 : RT @violacacciapuot: @Mov5Stelle No Vax, terrapiattisti, il 5g fa morire gli uccelli, la xylella si combatte abbracciando gli alberi ed alt… - raffyfw1973 : RT @violacacciapuot: @Mov5Stelle No Vax, terrapiattisti, il 5g fa morire gli uccelli, la xylella si combatte abbracciando gli alberi ed alt… -