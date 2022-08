WWE: La federazione starebbe cercando di mettere sotto contratto una stella AEW (Di mercoledì 17 agosto 2022) Secondo la rivista “Fightful select”, la WWE è intenta nel mettere sotto contratto un nome di rilievo ancora sotto contratto con la AEW. È stato anche riportato che il lottatore in questione avrebbe riferito alla dirigenza della All Elite del tentativo della WWE, e che la stessa superstar al momento sarebbe soddisfatta della sua gestione bella federazione di Tony Khan. Il nome del wrestler, tuttavia, non è stato reso noto. La profezia di Cody Rhodes Da quando è nata la AEW, e cioè dal 2019,vari sono stati gli atleti passati dalla WWE alla All Elite Wrestling. Tanto per citarne alcuni, ricordiamo Jon Moxley, Punk, Jericho, Neville, Christian, Big Show e Daniel Bryan. Tuttavia il colpo grosso lo avrebbe rifilato la federazione di Stamford, con l’acquisto di ... Leggi su zonawrestling (Di mercoledì 17 agosto 2022) Secondo la rivista “Fightful select”, la WWE è intenta nelun nome di rilievo ancoracon la AEW. È stato anche riportato che il lottatore in questione avrebbe riferito alla dirigenza della All Elite del tentativo della WWE, e che la stessa superstar al momento sarebbe soddisfatta della sua gestione belladi Tony Khan. Il nome del wrestler, tuttavia, non è stato reso noto. La profezia di Cody Rhodes Da quando è nata la AEW, e cioè dal 2019,vari sono stati gli atleti passati dalla WWE alla All Elite Wrestling. Tanto per citarne alcuni, ricordiamo Jon Moxley, Punk, Jericho, Neville, Christian, Big Show e Daniel Bryan. Tuttavia il colpo grosso lo avrebbe rifilato ladi Stamford, con l’acquisto di ...

