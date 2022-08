WTA Cincinnati 2022 | salutano le italiane | Serena Williams travolta da Raducanu Cadono Sakkari e Bencic

Leggi su oasport

(Di mercoledì 17 agosto 2022) Quella che si chiude in chiave WTA è una giornata che si porta dietro diversi temi, tanto in chiave italiana quanto americana e, naturalmente, anche in fatto di caduta di nomi importanti e teste di serie. Ma andiamo con ordine, iniziando dal fatto che tanto Camila Giorgi quanto Martina Trevisan sono fuori dal 1000 di, l’una per mano dell’ucraina Marta Kostyuk, l’altra perché sconfitta dalla russa Anna Kalinskaya. La protagonista della notte è ovviamente, che però viene eliminata senza tanti complimenti dalla britannica Emma: 6-4 6-0. La 23 volte vincitrice Slam, dopo il match, non si ferma per rilasciare alcuna dichiarazione, com’era successo a Toronto; le restano ormai solo gli US Open prima della fine. Sconfitta anche Venus, che lotta per un set, ma deve ...