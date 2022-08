William e Kate, nella nuova casa a Windsor non c’è posto per la tata dei figli: ecco perché (Di mercoledì 17 agosto 2022) William e Kate cambiano casa. Ma la storica tata dei tre principini, Maria Borrallo, non andrà con loro. Non ci sarà una camera per lei nella nuova dimora. Ora che la coppia è pronta a trasferirsi da Kensington Palace a Londra, nella nuova magione di Windsor, ne approfitta anche per cambiare le regole del rapporto con la super tata. Una perfetta educatrice, che finora ha seguito i figli con dedizione vivendo con loro passo dopo passo sin dalla nascita. E che ora è diventata famosa più della protagonista della sit com La tata. Ma vediamo da quali dettagli emerge il nuovo rapporto. perché nella nuova dimora non c’è una ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 17 agosto 2022)cambiano. Ma la storicadei tre principini, Maria Borrallo, non andrà con loro. Non ci sarà una camera per leidimora. Ora che la coppia è pronta a trasferirsi da Kensington Palace a Londra,magione di, ne approfitta anche per cambiare le regole del rapporto con la super. Una perfetta educatrice, che finora ha seguito icon dedizione vivendo con loro passo dopo passo sin dalla nascita. E che ora è divenfamosa più della protagonista della sit com La. Ma vediamo da quali dettagli emerge il nuovo rapporto.dimora non c’è una ...

