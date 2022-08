WhatsApp per Windows, lo smartphone non serve più. Ora è una vera app (Di mercoledì 17 agosto 2022) Con la versione nativa l’app desktop diventa completamente indipendente dallo smartphone. Migliorano anche velocità, stabilità e consumo delle risorse. In dirittura d’arrivo anche l’applicazione nativa per macOS... Leggi su dday (Di mercoledì 17 agosto 2022) Con la versione nativa l’app desktop diventa completamente indipendente dallo. Migliorano anche velocità, stabilità e consumo delle risorse. In dirittura d’arrivo anche l’applicazione nativa per macOS...

rtl1025 : ?? 'Sono in arrivo nuove funzionalità per la privacy su #WhatsApp: uscire dalle chat di gruppo senza avvisare tutti… - stellamarra_ : ??Una mia amica vende un biglietto parterre per il concerto di Louis a milano il 3 settembre?? se siete interessati v… - Digital_Day : Non servirà più lo smartphone collegato per mandare e ricevere messaggi - fainformazione : WhatsApp: ufficiale la versione UWP per Windows Ecco le peculiarità, e come scaricare la nuova versione, UWP, di W… - fainfoscienza : WhatsApp: ufficiale la versione UWP per Windows Ecco le peculiarità, e come scaricare la nuova versione, UWP, di W… -