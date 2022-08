West Nile, una 74enne muore a Reggio Emilia. Scattano le misure di prevenzione (Di mercoledì 17 agosto 2022) Una donna è morta per la malattia provocata dal virus West Nile, diffuso dalla puntura della zanzara. Lo ha comunicato la Direzione dell’Azienda Usl di Reggio Emilia. La donna, informa l’azienda, una donna di 74 anni, gravemente immunodepressa, ricoverata al Reparto di Malattie Infettive dell’Arcispedale Santa Maria Nuova di Reggio Emilia dal 7 agosto scorso, è deceduta (ieri) per meningoencefalite da West Nile e concomitante infezione da Covid. Febbre West Nile, come si trasmette La febbre West Nile non si trasmette da persona a persona tramite il contatto con le persone infette. I serbatoi del virus sono gli uccelli selvatici e le zanzare comuni del tipo Culex, le cui punture sono ... Leggi su secoloditalia (Di mercoledì 17 agosto 2022) Una donna è morta per la malattia provocata dal virus, diffuso dalla puntura della zanzara. Lo ha comunicato la Direzione dell’Azienda Usl di. La donna, informa l’azienda, una donna di 74 anni, gravemente immunodepressa, ricoverata al Reparto di Malattie Infettive dell’Arcispedale Santa Maria Nuova didal 7 agosto scorso, è deceduta (ieri) per meningoencefalite dae concomitante infezione da Covid. Febbre, come si trasmette La febbrenon si trasmette da persona a persona tramite il contatto con le persone infette. I serbatoi del virus sono gli uccelli selvatici e le zanzare comuni del tipo Culex, le cui punture sono ...

