Vuelta a España 2022 | outsider e possibili sorprese | Mikel Landa ci riprova dopo il Giro | occhio ad Almeida

Leggi su oasport

(Di mercoledì 17 agosto 2022) Remco Evenepoel e Primoz Roglic un gradino sopra tutti, Richard Carapaz e Jai Hindley, i due grandi rivali per ild’Italia, che provano ad insidiarli. Poi dietro una schiera dipronti a beffare tutti nella prossima, almeno in chiave podio. Partiamo dalla UAE Emirates, che può vantare su una coppia molto offensiva: Joaoè un corridore molto solido che, sfruttando le sue doti soprattutto a cronometro, può sicuramente giocarsi le proprie carte in classifica generale.al giovane rampante Juan Ayuso: prima esperienza in un GT, ma ha già le qualità per stupire. In casa Spagna occhi puntati anche su, che al ...