Volantino Euronics | ‘Il ButtaFuori’ | promozioni imperdibili dal 16 al 31 agosto

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di mercoledì 17 agosto 2022) Estate a tutto sconto conche lancia ilil ButtaFuori con sconti fino al 60%. Si tratta di una delle campagne promozionali della nota catena di prodotti dell’elettronica che propone, tra gli altri, ribassi su smartphone, pc e televisori. Vediamo dunque i principali articoli in offerta. Nuovo2022 Partiamo dagli articoli in copertina. Il Tv Neo QLED 55?‘ è in offerta a 999.00 euro con il 50% di sconto. Galaxy A13 è a 179.00 euro con un ribasso del 20%. E ancora: Acer Notebook Aspire 3 A315-58-51RV a 499.00 euro invece di 798.99 euro. Leggi anche:Unieuro, ‘Il Vero Fuoritutto Continua’: offerte fino al 60% dal 12 al 21Telefonia e accessori Continuiamo con gli smartphone. Galaxy S22 è in offerta a 749.00 ...