VMAS 2022 | tra i performer BLACKPINK | Jack Harlow | Lizzo e Måneskin

(Di mercoledì 17 agosto 2022) I “andranno in onda in diretta dal Prudential Center domenica 28 agosto in più di 170 Paesi in tutto il mondo. In Italia lo show sarà trasmesso in diretta nella notte tra il 28 e il 29 agosto a partire dalle ore 02:00. Su MTV (canale Sky 131 e in streaming su NOW) e su MTV Music (canale Sky 132 e 704) e sarà anticipato dal pre-show. Iannunciano altri imperdibiliDaie isono le nuove superstar mondiali che si aggiungono all’imperdibile scaletta dei “Le star del K-Pop faranno il loro debutto negli Stati Uniti con un’imperdibile performance di “Pink Venom”, dal vivo ...

team_world : Sul palco dei #VMAs quest’anno ci saranno anche i MANESKIN, appena annunciati tra i performer dell’evento?? Con lor… - mtvitalia : Anitta si esibirà per la prima volta sul main stage dei #VMAs quest'anno ?? Intanto qui puoi scoprire tutto sulla su… - heavilystrong : RT @team_world: Sul palco dei #VMAs quest’anno ci saranno anche i MANESKIN, appena annunciati tra i performer dell’evento?? Con loro anche… - ale_tommo_ : RT @team_world: Sul palco dei #VMAs quest’anno ci saranno anche i MANESKIN, appena annunciati tra i performer dell’evento?? Con loro anche… - patty_2k22 : RT @mtvitalia: Anitta si esibirà per la prima volta sul main stage dei #VMAs quest'anno ?? Intanto qui puoi scoprire tutto sulla sua storia… -

I “VMAs” 2022 andranno in onda in diretta dal Prudential Center domenica 28 agosto in più di 170 Paesi in tutto il mondo. In Italia lo show sarà trasmesso in diretta nella notte tra il 28 e il 29 ...Si scaldano i motori per i prossimi "VMAs" (Video Music Awards) 2022 che andranno in onda in diretta dal Prudential Center domenica 28 agosto in più di 170 Paesi in tutto ...