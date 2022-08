Vitamina D, perché è importante e i consigli per l’alimentazione (Di mercoledì 17 agosto 2022) La storia legata alla carenza di vitamine nel nostro organismo ha origini antiche. Pensate che addirittura Ippocrate, nel quinto secolo A.C. descriveva lo scorbuto, caratterizzato da gengive sanguinanti, emorragie e morte. Nel corso degli anni si trovano poi altre segnalazioni di patologie simili da parte degli antichi Egizi nel 1500 A.C. e, successivamente nel periodo delle Crociate. Bisognerà aspettare però fino al 1912 quando il biochimico Sir Fredrick Hopkins riesce a isolare quelle che saranno poi chiamate Vitamina A e Vitamina D: sarà proprio lui, insieme a Christiaan Eijkman, a essere premiato nel 1929 con il premio Nobel per la medicina e la fisiologia. Nonostante ciò è ancora lunga la strada da percorrere per capire completamente il ruolo e le funzioni della Vitamina D. Ciò che è certo è che la Vitamina D non ... Leggi su bergamonews (Di mercoledì 17 agosto 2022) La storia legata alla carenza di vitamine nel nostro organismo ha origini antiche. Pensate che addirittura Ippocrate, nel quinto secolo A.C. descriveva lo scorbuto, caratterizzato da gengive sanguinanti, emorragie e morte. Nel corso degli anni si trovano poi altre segnalazioni di patologie simili da parte degli antichi Egizi nel 1500 A.C. e, successivamente nel periodo delle Crociate. Bisognerà aspettare però fino al 1912 quando il biochimico Sir Fredrick Hopkins riesce a isolare quelle che saranno poi chiamateA eD: sarà proprio lui, insieme a Christiaan Eijkman, a essere premiato nel 1929 con il premio Nobel per la medicina e la fisiologia. Nonostante ciò è ancora lunga la strada da percorrere per capire completamente il ruolo e le funzioni dellaD. Ciò che è certo è che laD non ...

Elohim074 : @NinoContaballe Perché non gli consigliamo la quinta dose? ...povero lo cureranno con brufen vitamina C e D ...come… - stuart1587 : @MatteoCantu La b12 va integrata ma ciò non deve allarmare perché bisogna informarsi sulla natura di tale vitamina,… - Cabbot_ : Quelli che ti chiedono ma perché sei così pallida abbronzati un po' ma il sole eh almeno esci? Guarda che ti serve… - fiorgioba : @DelpapaMax Meglio di quelli che curavano il covid con la vitamina d, l'idrossiclorochina o con niente perché tanto… - ilcentrotirreno : [Nutrizione e Alimentazione - Articoli e Approfondimenti - il Centro Tirreno - Quotidiano online] -