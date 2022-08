Vista da vicino - Tutta la Renault Captur foto per foto (Di mercoledì 17 agosto 2022) Insieme alla sorella Clio, la Captur ha un ruolo chiave per la Renault. Le due piccole, infatti, hanno portato al debutto una serie di novità a livello di powertrain, con i propulsori E-Tech poi utilizzati anche da altri modelli del gruppo Renault-Nissan. Proposta in tre differenti livelli d'elettrificazione, la Suv è disponibile con un 1.3 mild hybrid da 140 CV (26.100 euro), con un full hybrid da 145 CV (26.700 euro) e con un plug-in da 160 CV (34.650 euro), ma a listino sono previsti anche un 1.0 turbobenzina da 90 CV (21.900 euro) e la sua versione bifuel a Gpl da 100 CV (22.900 euro). Lo spazio per i bagagli non manca. In 4 metri e 23 centimetri la Captur può ospitare fino a cinque passeggeri (con qualche rinuncia per il posteriore centrale), che possono caricare parecchi bagagli visto che il vano posteriore ha ... Leggi su quattroruote (Di mercoledì 17 agosto 2022) Insieme alla sorella Clio, laha un ruolo chiave per la. Le due piccole, infatti, hanno portato al debutto una serie di novità a livello di powertrain, con i propulsori E-Tech poi utilizzati anche da altri modelli del gruppo-Nissan. Proposta in tre differenti livelli d'elettrificazione, la Suv è disponibile con un 1.3 mild hybrid da 140 CV (26.100 euro), con un full hybrid da 145 CV (26.700 euro) e con un plug-in da 160 CV (34.650 euro), ma a listino sono previsti anche un 1.0 turbobenzina da 90 CV (21.900 euro) e la sua versione bifuel a Gpl da 100 CV (22.900 euro). Lo spazio per i bagagli non manca. In 4 metri e 23 centimetri lapuò ospitare fino a cinque passeggeri (con qualche rinuncia per il posteriore centrale), che possono caricare parecchi bagagli visto che il vano posteriore ha ...

