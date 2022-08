LauraPausini : Al concerto #unanessunacentomila ho raccontato uno dei motivi per i quali volevo cantare contro la violenza sulle d… - franzrusso : #Kabul un anno dopo. L'opera della street artist Laika dal titolo “Zapatos Rojos, Save Afghan Women” è apparsa nell… - PerSpesso : @Shabine7 @patrizia @Huffle_the_puff @GFrideric @PTovvv @PattyPeixinha Mi dedico a quello che credo, la violenza ma… - caterinazanfi : Gender pay gap, motherhood gap, ecco le conseguenze sulle pensioni. La violenza economica di genere in Italia - PausiniRD : RT @LauraPausini: Al concerto #unanessunacentomila ho raccontato uno dei motivi per i quali volevo cantare contro la violenza sulle donne.… -

la Repubblica

...orme di Aldo Capitini , per manifestare il ripudio costituzionale della guerra; furono ... tra le diverse dimensioni dell'esercizio diretto e indiretto della, la più profonda e pervasiva ...Geniale nella concezione metaforica è "Cadde la notte su di me" di Riccardo Menicatti e Bruno Ugioli , riguardante ladonne, qui realizzato con grande maestria senza ferire il pubblico. Violenza sulle donne: da gennaio 1.820 chiamate al Telefono Rosa, il 25% in estate Incidente intorno alle 14.30 di oggi con due vetture coinvolte lungo la SS36 nel tratto Seregno S. Salvatore-Carate in direzione Lecco.Un infermiere di 40 anni è stato preso a pugni da un paziente in pronto soccorso. L'aggressore ha riferito di non ricordare nulla dell'accaduto ed è stato denunciato per lesioni gravi e violenza a pub ...