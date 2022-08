leggo.it

... ma per un'anomalia del sistema che in 17 minuti aveva erogato ticket vincenti, riferiti al jackpot nazionale con un massimale dieuro ma la società in questione, la Snaitech aveva da subito ...+++ "le idee" è la campagna di un PD che le sue idee ha il coraggio di scriverle a ... Per questo intendiamo sostenere la costruzione dialloggi popolari , nei prossimi 10 anni, ... Vincono 500mila euro alle slot, dieci anni dopo la doccia fredda: «Devono restituirli». Ecco perché Tutta colpa della fortuna o della sfortuna Un gruppo di tre amici vince quasi 500 mila euro alle macchinette videolottery della Snaitech, ma dopo dieci anni la corte d'appello di Firenze ...ROMA - Festa a Napoli grazie al Vincicasa: nel concorso di giovedì 11 agosto un giocatore ha centrato un “5” da 500mila euro. Il ...