VIDEO Thomas Ceccon d’oro nei 100 dorso a Roma! Successo all’ultimo respiro | davanti a Christou

(Di mercoledì 17 agosto 2022) Un super. Il veneto, oro iridato e primatista mondiale dei 100, si è ripetuto a Roma, sede degli Europei 2022 di nuoto in corsie. L’azzurro, pur non al meglio della sua condizione, è riuscito a pescare un’altra prestazione super per portarsi a casa l’oro. Non è stata una gara facile perché il greco Apostolosha fatto venir un brivido a tutti gli appassionati al Foro Italico ealla televisione. Appena tre centesimi hanno sorriso acon il tempo di 52.21, con l’argento all’ellenico di un nulla. Del resto, lo sport ti regale e ti toglie, pensando ai quattro centesimi che erano mancati anei 50vinti da. Una Finale che dà ancor più rilevanza a quanto ottenuto dal veneto, ...

LiaCapizzi : L' ORO di Thomas Ceccon nella sua gara, i 100 dorso. Un mese fa ha fatto BOOM timbrando un record del mondo spazial… - FINOfficial_ : Inarrestabile THOMAS! Thomas Ceccon prosegue nella sua inarrestabile ascesa, continua a superare i propri limiti e… - RaiCultura : ?? #AccaddeOggi Il #12agosto 1955 muore Thomas Mann. Lo scrittore tedesco celebre per i Buddenbrook.… - settalese : RT @FINOfficial_: L’impresa di THOMAS! Ceccon firma un capolavoro da campione assoluto. ??Thomas Ceccon ???? ??Apostolos Christou ???? ??Yohann N… - OA_Sport : #NUOTO Una vittoria da numero uno: riviviamo il VIDEO dell'oro di Thomas Ceccon nei 100 dorso a #Roma2022 -

CECCON MEDAGLIA D'ORO/ 100 dorso Europei: è vittoria in 52"21 Finora siamo andati a medaglia ... (Aggiornamento di Mauro Mantegazza) DIRETTA EUROPEI NUOTO 2022 STREAMINGTV: COME VEDERE L'...... Victoria, Ethan epresenzia ad un evento Awards show americano del calibro degli MTVMusic Awards. Orietta Berti "Giovanni Ciacci mi perse gli abiti di Sanremo"/ Si "rifarà" al GFVIP L'...(Il video sopra è i titoli di mercoledì mattina.) La morte di un minore in custodia in una struttura della Georgia ha portato all'arresto martedì di un ...Trionfo per Ceccon nei 100 dorso agli Europei di nuoto 2022: il nuotatore veneto conquista l'oro, e un altra medaglia per l'Italia.