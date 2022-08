VIDEO | Calciomercato Napoli: NUOVO RILANCIO per RASPADORI! (Di mercoledì 17 agosto 2022) Giacomo Raspadori, attaccante del Sassuolo e campione d’Europa con la nazionale italiana, è finito nel mirino del Napoli da qualche tempo. Gli azzurri, infatti, hanno imbastito una trattativa con i neroverdi che però, negli ultimi giorni sembrava non decollare a causa di problemi legati ai bonus. Tuttavia, Gianluca Di Marzio, noto esperto di Calciomercato, fa sapere, attraverso i propri social, che siamo giunti ad un punto di svolta nella trattativa: Giacomo Raspadori è a un passo dal Napoli. Proprio nella giornata odierna era arrivato un RILANCIO della società partenopea: 29 milioni di base fissa più circa 5 di bonus. Adesso, come riportato dal giornalista, con il NUOVO RILANCIO azzurro l’accordo è stato quasi raggiunto, restano da definire gli ultimi 2 milioni di bonus sui 5 ... Leggi su spazionapoli (Di mercoledì 17 agosto 2022) Giacomo Raspadori, attaccante del Sassuolo e campione d’Europa con la nazionale italiana, è finito nel mirino delda qualche tempo. Gli azzurri, infatti, hanno imbastito una trattativa con i neroverdi che però, negli ultimi giorni sembrava non decollare a causa di problemi legati ai bonus. Tuttavia, Gianluca Di Marzio, noto esperto di, fa sapere, attraverso i propri social, che siamo giunti ad un punto di svolta nella trattativa: Giacomo Raspadori è a un passo dal. Proprio nella giornata odierna era arrivato undella società partenopea: 29 milioni di base fissa più circa 5 di bonus. Adesso, come riportato dal giornalista, con ilazzurro l’accordo è stato quasi raggiunto, restano da definire gli ultimi 2 milioni di bonus sui 5 ...

MarcoBovicelli : “Emozionato, prontissimo a cominciare”: eccolo Cesare #Casadei in partenza in questi minuti da Milano per Londra, i… - Toro_News : ???? Benvenuto, Perr! ? Perr Schuurs è atterrato all’aeroporto di Caselle: dopo le visite mediche e la firma sarà u… - MarcoBovicelli : #Monza, ecco #Marì: il difensore in arrivo dall’#Arsenal è atterrato ora a Milano, next stop visite mediche e poi f… - VinaySVDV : RT @MarcoBovicelli: “Emozionato, prontissimo a cominciare”: eccolo Cesare #Casadei in partenza in questi minuti da Milano per Londra, il #C… - Canada9ja : RT @MarcoBovicelli: “Emozionato, prontissimo a cominciare”: eccolo Cesare #Casadei in partenza in questi minuti da Milano per Londra, il #C… -