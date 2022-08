Viabilità Roma Regione Lazio del 17-08-2022 ore 09 | 15

Leggi su romadailynews

(Di mercoledì 17 agosto 2022)DEL 17 AGOSTOORE 8.20 CLAUDIO VELOCCIA PERCORRENDO IL TRATTO URBANO DELLA A24 SI STA IN CODA ALTEZZA PORTONACCIO DIREZIONE TANGENZIALE EST UN CANTIERE ATTIVO SULLA STATALE CASSIA BIS RALLENTA IL TRAFFICO ALTEZZA GRANDE RACCORDO ANULARE DIREZIONE VITERBO PERCORRENDO VIA FLAMINIA RALLENTAMENTI A CASTELNUOBO DI PORTO TRA VIA FONTANA DEL GIGLIO E VIA ALDO MORO DIREZIONEA MAZZANONO SULLA PROVINCIALE MAZZANO – SETTEVENE, SI RALLENTA ALTEZZA VIA DELLE PRATA NEI DUE SENSI DI MARCIA MENTRE A SACROFANO RALLENTAMENTI SULLA PRINCIPALE SACROFANO CASSIA TRA VIA DALMAZIA E VIA FABRIZIO QUATTROCCHI DA CLAUDIO VELOCCIA E ASTRAL INFOMOBILITÀ È TUTTO, GRAZIE PER L’ATTENZIONE, ORA UN MESSAGGIO DI CIVILTÀ STRADALE Servizio fornito da Astral