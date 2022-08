Venezia, due giovani sugli sci d’acqua “a motore” nel Canal Grande. Brugnaro: “Imbecilli, aiutateci a trovarli”. Indaga la polizia – Video (Di mercoledì 17 agosto 2022) Sci d’acqua “a motore” sul Canal Grande di Venezia, da parte di due giovani non identificati che si sono guadagnati stamani l’attenzione di cittadini e turisti, incuriositi e anche indignati per le loro evoluzioni tra gondole e vaporetti. Uno dei Video, diventati subito virali, è stato pubblicato anche dal sindaco, Luigi Brugnaro, sul proprio profilo Twitter. La polizia municipale sta Indagando per capire da dove i due ragazzi siano partiti e arrivati, per poter risalire alla loro identità. “Ecco due Imbecilli prepotenti – commenta Brugnaro – che si fanno beffa della città. Chiedo a tutti di aiutarci a individuarli per punirli, anche se le nostre armi sono davvero spuntate, servono ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 17 agosto 2022) Sci“a” suldi, da parte di duenon identificati che si sono guadagnati stamani l’attenzione di cittadini e turisti, incuriositi e anche indignati per le loro evoluzioni tra gondole e vaporetti. Uno dei, diventati subito virali, è stato pubblicato anche dal sindaco, Luigi, sul proprio profilo Twitter. Lamunicipale stando per capire da dove i due ragazzi siano partiti e arrivati, per poter risalire alla loro identità. “Ecco dueprepotenti – commenta– che si fanno beffa della città. Chiedo a tutti di aiutarci a individuarli per punirli, anche se le nostre armi sono davvero spuntate, servono ...

RdtRadioStation : RDT NEWS - Cronaca Venezia, sci d'acqua 'a motore' in Canal Grande, video virale Sindaco Brugnaro: 'Due imbecilli,… - Gazzettino : #venezia, la bravata di due giovani: #sci nautico sul #canal grande tra barche e vaporetti - fisco24_info : Venezia, sci d'acqua 'a motore' in Canal Grande, video virale: Sindaco Brugnaro: 'Due imbecilli, offro una cena a c… - anperillo : RT @TgrRaiVeneto: Protagonisti della bravata due giovani non identificati che si sono guadagnati l'attenzione di veneziani e turisti #IoSe… - TgrRai : RT @TgrRaiVeneto: Protagonisti della bravata due giovani non identificati che si sono guadagnati l'attenzione di veneziani e turisti #IoSe… -