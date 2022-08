Vaticano, Guardia Svizzera sviene durante l’udienza del Papa: interrotta la cerimonia (Di mercoledì 17 agosto 2022) Preoccupazione e sgomento all’udienza del Papa oggi, quando una Guardia Svizzera è svenuta a causa di un malore. Il malore della Guardia Svizzera La cerimonia è stata sospesa per qualche minuto per consentire di soccorrere la Guardia, che si trovava proprio dietro il Pontefice. E che, improvvisamente, ha avuto un malore. Bimbo corre dal Papa Ma sono stati diversi i fuori programma oggi all’udienza del Papa. Un bambino è riuscito a superare i controlli e a raggiungere Papa Francesco. Quest’ultimo per niente turbato ha lasciato che il piccolo stesse vicino a lui fino alla fine delle celebrazioni. Quanto alla Guardia giurata, invece, pochi minuti per i soccorsi, poi ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di mercoledì 17 agosto 2022) Preoccupazione e sgomento aldeloggi, quando unaè svenuta a causa di un malore. Il malore dellaLaè stata sospesa per qualche minuto per consentire di soccorrere la, che si trovava proprio dietro il Pontefice. E che, improvvisamente, ha avuto un malore. Bimbo corre dalMa sono stati diversi i fuori programma oggi aldel. Un bambino è riuscito a superare i controlli e a raggiungereFrancesco. Quest’ultimo per niente turbato ha lasciato che il piccolo stesse vicino a lui fino alla fine delle celebrazioni. Quanto allagiurata, invece, pochi minuti per i soccorsi, poi ...

CorriereCitta : Vaticano, Guardia Svizzera sviene durante l’udienza del Papa: interrotta la cerimonia - ilfattovideo : Calabria, affonda peschereccio al largo di capo Vaticano: Guardia di Finanza salva tre persone alla deriva - MenegazziMarina : RT @tempoweb: Guardia svizzera crolla a terra, attimi di paura in #Vaticano. Ma non è l'unico fuori programma VIDEO #papafrancesco 17agosto… - tempoweb : Guardia svizzera crolla a terra, attimi di paura in #Vaticano. Ma non è l'unico fuori programma VIDEO… - RonaldMRiveraA : RT @abboapk: Vaticano, guardia svizzera sviene durante l'udienza generale del Papa: la cerimonia viene interrotta -