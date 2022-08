Vasto incendio a Pantelleria | fuga di residenti e turisti

vigilidelfuoco : ?? #Pantelleria (TP), un vasto #incendio boschivo sta interessando la zona della borgata Gadir, le squadre dei… - rep_napoli : Ischia, vasto incendio sul Monte Epomeo: probabile matrice dolosa [di Anna laura De Rosa e Pasquale Raicaldo] [aggi… - NapoliToday : #Cronaca Vasto incendio sull'isola di Ischia: fiamme alte | VIDEO - SiciliaCri : RT @vigilidelfuoco: ?? #Pantelleria (TP), un vasto #incendio boschivo sta interessando la zona della borgata Gadir, le squadre dei #vigilide… - rep_napoli : Ischia, vasto incendio sul Monte Epomeo: probabile matrice dolosa [di Anna laura De Rosa e Pasquale Raicaldo] [aggi… -

Unè divampato questa mattina intorno alle 10 in un deposito di materiali edili di circa 5000 mq a Roma . Il rogo ha interessato una struttura in via Della Magliana , all'altezza del ...Nel video, girato dai vigili del fuoco a bordo dell'elicottero AW 139 'Drago 146' del reparto volo di Catania, si vede ciò che hanno lasciato le fiamme a Pantelleria dopo ilscoppiato la sera del 17 agosto nella zona di Cala Gadir .Le fiamme, alimentate dal forte vento, si sono sviluppate sotto le mura della storica cittadina e stanno minacciando anche un distributore di benzina. Evacuate diverse case. In corso l'intervento dei ...Un vasto incendio si è sviluppato nella serata di giovedì sull'isola di Ischia. Fiamme alte nella zona dell'Epomeo nella parte occidentale dell'isola. Vigili del fuoco a lavoro per domare il rogo. Alc ...