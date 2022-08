Vasto incendio a Pantelleria | evacuate diverse abitazioni | turisti in fuga

vigilidelfuoco : ?? #Pantelleria (TP), un vasto #incendio boschivo sta interessando la zona della borgata Gadir, le squadre dei… - Virus1979C : RT @vigilidelfuoco: ?? #Pantelleria (TP), un vasto #incendio boschivo sta interessando la zona della borgata Gadir, le squadre dei #vigilide… - LaStampa : Vasto incendio a Pantelleria: evacuata la villa di Giorgio Armani - ClaraPorta4 : RT @vigilidelfuoco: ?? #Pantelleria (TP), un vasto #incendio boschivo sta interessando la zona della borgata Gadir, le squadre dei #vigilide… - AndreGiovannoni : RT @vigilidelfuoco: ?? #Pantelleria (TP), un vasto #incendio boschivo sta interessando la zona della borgata Gadir, le squadre dei #vigilide… -

Salernonotizie.it

Il caldo non dà tregua ed è un pomeriggio di fuoco in tutta la provincia di Trapani. Unsta interessando dalle prime ore del pomeriggio il territorio di Scopello a Castellammare del Golfo. Per l'avvicinarsi delle fiamme alcuni abitanti della zona, ma anche villeggianti e ...In fiamme una vasta distesa di vegetazione nella zona di contrada Cutuminello, tra Caltagirone e San Michele di Ganzaria . Secondo quanto ci ha detto la sala operativa del Comando Provinciale dei ... Vasto incendio a San Giovanni a Piro: in 2 mesi 399 roghi boschivi in Campania - Salernonotizie.it Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per “interazioni e funzionalità semplici”, “miglioramento dell'esperienza”, “mi ...A Pantelleria (Trapani), un vasto incendio boschivo sta interessando la zona della borgata Gadir, le squadre dei Vigili del fuoco sono al lavoro per fermare ...