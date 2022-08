Vampire Academy: il trailer ricco d'azione della nuova serie (Di mercoledì 17 agosto 2022) La serie Vampire Academy arriverà il 15 settembre su Peacock e online è stato condiviso il nuovo trailer del progetto tratto dai romanzi di Richelle Mead. Vampire Academy è la nuova serie tratta dai romanzi di Rachelle Mead in arrivo il 15 settembre e il trailer condiviso da Peacock regala molte anticipazioni. Nel video c'è spazio per l'introduzione delle protagonista e del mondo in cui si svolgono gli eventi, con addestramenti e nobiltà tra le fila delle famiglie di vampiri. Nella serie Vampire Academy, tratta dai romanzi di Rachelle Mead, hanno recitato Sisi Stringer e Lucy Fry nei ruoli di Rose e Lissa Dragomir, una giovane addestrata per combattere e la principessa che la ragazza ... Leggi su movieplayer (Di mercoledì 17 agosto 2022) Laarriverà il 15 settembre su Peacock e online è stato condiviso il nuovodel progetto tratto dai romanzi di Richelle Mead.è latratta dai romanzi di Rachelle Mead in arrivo il 15 settembre e ilcondiviso da Peacock regala molte anticipazioni. Nel video c'è spazio per l'introduzione delle protagonista e del mondo in cui si svolgono gli eventi, con addestramenti e nobiltà tra le fila delle famiglie di vampiri. Nella, tratta dai romanzi di Rachelle Mead, hanno recitato Sisi Stringer e Lucy Fry nei ruoli di Rose e Lissa Dragomir, una giovane addestrata per combattere e la principessa che la ragazza ...

glooit : Vampire Academy: ecco il trailer ufficiale della serie targata Peacock leggi su Gloo - badtasteit : #VampireAcademy: guarda il trailer della serie in arrivo a settembre - ercelburs : urlo per il trailer di vampire academy - Heavenisaplace7 : @bag552 NON IO CHE RIENTRO SU TWITTER DOPO MILLENNI E DI COSA PARLI? FANNO UN NUOVO ADATTAMENTO DI VAMPIRE ACADEMY? URLOOOOOOOOOOOOOOOOOOO - sofixbooks : @user_not_foud Vampire academy la tengo re pendiente JAKSJSJA -