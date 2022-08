Valencia Arthur, la strada potrebbe riaprirsi: la situazione (Di mercoledì 17 agosto 2022) Arthur resta tra i partenti in casa Juve e nei prossimi giorni potrebbe riaprirsi un contatto con il Valencia per trovare la formula giusta Arthur resta tra i partenti in casa Juve e nei prossimi giorni potrebbe riaprirsi un contatto con il Valencia per trovare la formula giusta. Secondo quanto riportato da Tuttosport, i dialoghi tra le due società potrebbero riprendere dopo che gli spagnoli si erano tirati indietro per via della cifra alta dell’ingaggio del brasiliano. Si proverà a trovare la quadratura per accontentare tutti. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 17 agosto 2022)resta tra i partenti in casa Juve e nei prossimi giorniun contatto con ilper trovare la formula giustaresta tra i partenti in casa Juve e nei prossimi giorniun contatto con ilper trovare la formula giusta. Secondo quanto riportato da Tuttosport, i dialoghi tra le due societàro riprendere dopo che gli spagnoli si erano tirati indietro per via della cifra alta dell’ingaggio del brasiliano. Si proverà a trovare la quadratura per accontentare tutti. L'articolo proviene da Calcio News 24.

