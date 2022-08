Vaiolo scimmie, Oms: "Preoccupati per accesso iniquo a vaccini come per Covid" (Di mercoledì 17 agosto 2022) Roma, 17 ago. (Adnkronos Salute) - "Rimaniamo Preoccupati che l'accesso iniquo ai vaccini che abbiamo visto durante la pandemia di Covid-19, si ripeta" anche per il Vaiolo delle scimmie e "che i più poveri continuino a essere lasciati indietro". Questo il grido d'allarme lanciato dal direttore generale dell'Oms, Tedros Ghebreyesus, durante la conferenza stampa a Ginevra. L'Organizzazione mondiale della sanità, precisa Tedros, "è in stretto contatto con i produttori di vaccini e con i Paesi e le organizzazioni che sono disposti a condividere le dosi". "I vaccini possono svolgere un ruolo importante nel controllo dell'epidemia di monkeypox e in molti Paesi c'è una forte domanda di vaccini da parte delle comunità ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 17 agosto 2022) Roma, 17 ago. (Adnkronos Salute) - "Rimaniamoche l'aiche abbiamo visto durante la pandemia di-19, si ripeta" anche per ildellee "che i più poveri continuino a essere lasciati indietro". Questo il grido d'allarme lanciato dal direttore generale dell'Oms, Tedros Ghebreyesus, durante la conferenza stampa a Ginevra. L'Organizzazione mondiale della sanità, precisa Tedros, "è in stretto contatto con i produttori die con i Paesi e le organizzazioni che sono disposti a condividere le dosi". "Ipossono svolgere un ruolo importante nel controllo dell'epidemia di monkeypox e in molti Paesi c'è una forte domanda dida parte delle comunità ...

