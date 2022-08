Vaiolo scimmie | a Parigi primo caso al mondo di contagio uomo-cane

Agenzia_Ansa : Vaiolo delle scimmie: continuano ad aumentare i casi in Italia. Il ministero della Salute fa sapere che sono 652 gl… - SkyTG24 : Vaiolo scimmie, contagio da uomo a cane: primo caso sospetto a Parigi - Adnkronos : #Vaioloscimmie, a Parigi primo caso al mondo di contagio uomo-cane. - marielSiviglia : Il vaiolo delle scimmie non è correlato con chi ha contratto il virus HIV:i politici si devono vergognare! A presci… - StufoRobot : Chissa' come avranno fatto a trasmetterlo pure al cane...???? -

PER APPROFONDIRE Come si diffonde ildelledelle, al via la vaccinazione in Italiadelle, l'Oms avverte: "Emergenza globale" In Usa contagiati 7 bambini ...Bavarian Nordic , azienda biotecnologica che è anche l'unica produttrice del più avanzato vaccino contro ildelle, ha affermato che non è più certa di poter soddisfare la domanda , in quanto i casi della malattia continuano ad aumentare in tutto il mondo. "È una situazione di mercato molto ...Roma, 16 ago (Adnkronos Salute)() - Un primo caso di vaiolo delle scimmie su un cane è stato confermato a Parigi e le analisi indicano che l'animale ...Al centro dell'attenzione i sintomi di un levriero italiano di 4 anni che ha manifestato le tipiche lesioni cutanee e mucose della malattia a 12 giorni di distanza dai suoi due padroni. Accertamenti s ...