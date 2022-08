Vaiolo scimmie, a Parigi primo caso al mondo di contagio uomo-cane (Di mercoledì 17 agosto 2022) (Adnkronos) – Un primo caso di Vaiolo delle scimmie su un cane è stato confermato a Parigi e le analisi indicano che l’animale sia stato infettato dai suoi proprietari, che avevano manifestato i sintomi della malattia 12 giorni prima. E’ quanto riportato dalla rivista ‘The Lancet’, in cui si spiega che il cane, un levriero italiano di 4 anni, che ha presentato lesioni mucocutanee (pustole sull’addome e piccole ulcerazioni anali), dormiva nel letto dei suoi proprietari, una coppia di uomini conviventi. Un test Pcr ha stabilito che anche il cane era infetto. “Nei paesi endemici – si legge sulla rivista – solo gli animali selvatici (roditori e primati) sono portatori del virus. Tuttavia, la trasmissione del virus del Vaiolo delle ... Leggi su italiasera (Di mercoledì 17 agosto 2022) (Adnkronos) – Undidellesu unè stato confermato ae le analisi indicano che l’animale sia stato infettato dai suoi proprietari, che avevano manifestato i sintomi della malattia 12 giorni prima. E’ quanto riportato dalla rivista ‘The Lancet’, in cui si spiega che il, un levriero italiano di 4 anni, che ha presentato lesioni mucocutanee (pustole sull’addome e piccole ulcerazioni anali), dormiva nel letto dei suoi proprietari, una coppia di uomini conviventi. Un test Pcr ha stabilito che anche ilera infetto. “Nei paesi endemici – si legge sulla rivista – solo gli animali selvatici (roditori e primati) sono portatori del virus. Tuttavia, la trasmissione del virus deldelle ...

