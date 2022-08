Vaiolo delle scimmie, coppia gay contagia il cane: è il primo caso al mondo (Di mercoledì 17 agosto 2022) Roma, 17 ago — Spunta il primo caso al mondo di trasmissione del Vaiolo delle scimmie da essere umano ad animale, un cane per la precisione: è la rivista The Lancet a descriverlo in uno studio presentato dai ricercatori dell’Università Sorbona. Si tratta di un levriero italiano di 4 anni che presenta le classiche eruzioni cutanee simili a pustole, comparse A 12 giorni di distanza dai padroni, una coppia di omosessuali conviventi. A confermare l’infezione è stato un test Pcr eseguito sull’animale. Un successivo confronto con i tamponi eseguiti sui due uomini ha stabilito che si tratta dello stesso genoma virale. Ancora da chiarire le dinamiche attraverso cui sarebbe avvenuto il contagio. In attesa di altri riscontri, gli scienziati consigliano di ... Leggi su ilprimatonazionale (Di mercoledì 17 agosto 2022) Roma, 17 ago — Spunta ilaldi trasmissione delda essere umano ad animale, unper la precisione: è la rivista The Lancet a descriverlo in uno studio presentato dai ricercatori dell’Università Sorbona. Si tratta di un levriero italiano di 4 anni che presenta le classiche eruzioni cutanee simili a pustole, comparse A 12 giorni di distanza dai padroni, unadi omosessuali conviventi. A confermare l’infezione è stato un test Pcr eseguito sull’animale. Un successivo confronto con i tamponi eseguiti sui due uomini ha stabilito che si tratta dello stesso genoma virale. Ancora da chiarire le dinamiche attraverso cui sarebbe avvenuto il contagio. In attesa di altri riscontri, gli scienziati consigliano di ...

