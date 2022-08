Vaiolo delle scimmie, accertato a Parigi il primo caso al mondo di contagio uomo-cane (Di mercoledì 17 agosto 2022) Parigi – Un primo caso di Vaiolo delle scimmie su un cane è stato confermato a Parigi e le analisi indicano che l’animale sia stato infettato dai suoi proprietari, che avevano manifestato i sintomi della malattia 12 giorni prima. E’ quanto riportato dalla rivista ‘The Lancet’, in cui si spiega che il cane, un levriero italiano di 4 anni, che ha presentato lesioni mucocutanee (pustole sull’addome e piccole ulcerazioni anali), dormiva nel letto dei suoi proprietari, una coppia di uomini conviventi. Un test Pcr ha stabilito che anche il cane era infetto. “Nei paesi endemici – si legge sulla rivista – solo gli animali selvatici (roditori e primati) sono portatori del virus. Tuttavia, la trasmissione del virus del ... Leggi su ilfaroonline (Di mercoledì 17 agosto 2022)– Undisu unè stato confermato ae le analisi indicano che l’animale sia stato infettato dai suoi proprietari, che avevano manifestato i sintomi della malattia 12 giorni prima. E’ quanto riportato dalla rivista ‘The Lancet’, in cui si spiega che il, un levriero italiano di 4 anni, che ha presentato lesioni mucocutanee (pustole sull’addome e piccole ulcerazioni anali), dormiva nel letto dei suoi proprietari, una coppia di uomini conviventi. Un test Pcr ha stabilito che anche ilera infetto. “Nei paesi endemici – si legge sulla rivista – solo gli animali selvatici (roditori e primati) sono portatori del virus. Tuttavia, la trasmissione del virus del ...

