Usa | primarie Gop | sconfitta Liz Cheney | la repubblicana anti Trump

Agenzia ANSA

... front runner della minoranza interna repubblicana avversaria di Donald Trump al Congresso, è stata sconfitta alleGop in Wyoming dall'avversaria sostenuta dall'ex presidente, Harriet ...Queste ultimeconfermano la presa di Trump sul partito, dove il suo 'Marchio' è in grado di far eleggere o espellere candidati. Se i sondaggi verranno confermati il prossimo parlamento... Usa: Liz Cheney sconfitta in primarie Wyoming, attacca Trump - Ultima Ora Washington, 17 ago. (Adnkronos/Dpa) - Liz Cheney, front runner della minoranza interna repubblicana avversaria di Donald Trump al Congresso, è ...Le elezioni interne al partito repubblicano hanno visto trionfare Harriet Hageman. La figlia di Dick Cheney non molla e si scaglia contro The Donalt: "Gli Stati Uniti non possono essere governati da u ...