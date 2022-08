(Di mercoledì 17 agosto 2022) Washington, 17 ago. (Adnkronos/Dpa) - Liz, front runner della minoranza internaavversaria di Donaldal Congresso, è stataalleGop in Wyoming dall'avversaria sostenuta dall'ex presidente Usa, Harriet Hageman, fedelissima die convinta sostenitrice della tesi del complotto elettorale contro il Tycoon. "Difendere la verità onora quhanno dato tutto", ha dichiarato, figlia dell'ex vicepresidente, dopo che erano stati diffusi i risultati preliminari del voto. "Dobbiamo comportarci in maniera degna con gli uomini e le donne che indossano l'uniforme di questa nazione e in particolare, con quelli che hanno compiuto l'ultimo sacrificio", ha affermato, citata dalla Cnn. ...

Agenzia_Ansa : Liz Cheney sconfitta alle primarie del Wyoming dalla candidata di Trump - TV7Benevento : Usa, primarie Gop: sconfitta Liz Cheney, la repubblicana anti Trump - - BreakingItalyNe : RT @repubblica: Usa, Liz Cheney perde le primarie repubblicane in Wyoming. Trump: 'Puo' scomparire nell'oblio' - llevaj : RT @agambella: #USA Anche Liz Cheney ha perso le primarie repubblicane contro la Hageman supportata da Trump e salgono così a 4 i membri de… - RibelleAntisis1 : Esplicito sostenitore dell’idea folle che gli USA abbiano il dovere di dominare il mondo. Ebbene, la figlia di Chen… -

Agenzia ANSA

... front runner della minoranza interna repubblicana avversaria di Donald Trump al Congresso, è stata sconfitta alleGop in Wyoming dall'avversaria sostenuta dall'ex presidente, Harriet ...Queste ultimeconfermano la presa di Trump sul partito, dove il suo 'Marchio' è in grado di far eleggere o espellere candidati. Se i sondaggi verranno confermati il prossimo parlamento... Usa: Liz Cheney sconfitta in primarie Wyoming, attacca Trump - Ultima Ora Usa, Liz Cheney sconfitta nelle primarie in Wyoming. Trump: "Per te ora l'oblio politico" Le elezioni interne al partito repubblicano hanno visto trionfare Harriet Hageman. La figlia di Dick Cheney ...Washington, 17 ago. (Adnkronos/Dpa) - Liz Cheney, front runner della minoranza interna repubblicana avversaria di Donald Trump al Congresso, è ...