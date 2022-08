Usa | primarie Gop | sconfitta Liz Cheney la repubblicana anti Trump

(Di mercoledì 17 agosto 2022) (Adnkronos) – Liz, front runner della minoranza internaavversaria di Donaldal Congresso, è stataalleGop in Wyoming dall’avversaria sostenuta dall’ex presidente Usa, Harriet Hageman, fedelissima die convinta sostenitrice della tesi del complotto elettorale contro il Tycoon. “Difendere la verità onora quhanno dato tutto”, ha dichiarato, figlia dell’ex vicepresidente, dopo che erano stati diffusi i risultati preliminari del voto. “Dobbiamo comportarci in maniera degna con gli uomini e le donne che indossano l’uniforme di questa nazione e in particolare, con quelli che hanno compiuto l’ultimo sacrificio”, ha affermato, citata dalla Cnn. “Nessun incarico su ...

"Ora comincia il lavoro vero", ha detto la deputata citando le parole dell'ex presidente. Liz Cheney sconfitta da candidata Trump Liz Cheney è stata sconfitta alle Repubblicane in Wyoming. Ha stravinto la candidata di Trump, Hageman. La figlia dell'ex il Congresso.