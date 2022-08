Usa, dopo la sconfitta alle primarie del Wyoming, Liz Cheney punta alla Casa Bianca. Sarah Palin sarà tra i candidati alla Camera (Di mercoledì 17 agosto 2022) “E’ una decisione che prenderò nei prossimi mesi. Ma è qualcosa a cui sto pensando”. Così l’esponente del partito Repubblicano, Liz Cheney, ha spiegato in un’intervista alla Nbc di star valutando l’ipotesi di candidarsi alla presidenza degli Stati Uniti. Cheney, dopo aver incassato una sonora sconfitta alle primarie dei Repubblicani in Wyoming– stato a vocazione repubblicana ma non trumpiana- ha ribadito che il suo obiettivo principale resta quello di evitare che l’ex presidente Donald Trump possa tornare alla Casa Bianca. “Credo che Donald Trump continui a rappresentare una minaccia molto grave e un rischio per la nostra repubblica. ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 17 agosto 2022) “E’ una decisione che prenderò nei prossimi mesi. Ma è qualcosa a cui sto pensando”. Così l’esponente del partito Repubblicano, Liz, ha spiegato in un’intervistaNbc di star valutando l’ipotesi di candidarsipresidenza degli Stati Uniti.aver incassato una sonoradei Repubblicani in– stato a vocazione repubblicana ma non trumpiana- ha ribadito che il suo obiettivo principale resta quello di evitare che l’ex presidente Donald Trump possa tornare. “Credo che Donald Trump continui a rappresentare una minaccia molto grave e un rischio per la nostra repubblica. ...

fattoquotidiano : Usa, dopo la sconfitta alle primarie del Wyoming, Liz Cheney punta alla Casa Bianca. Sarah Palin sarà tra i candida… - marcuspascal1 : RT @OrtigiaP: EVVIVA.... QUARTA DOSE IN ARRIVO DA #Moderna! peccato che l'omicron per cui è stato pensato il vaccino non esiste più..quind… - dl2041 : @intuslegens @Antonellina8585 Tranquilli, non è solo in Italia, in USA Biden e i Dem fanno pure peggio. Poi in Roma… - claudia_bilotti : RT @mariobianchi18: Il #17agosto 2000 moriva #RobertGilruth. Creò i programmi #Mercury, #Gemini e #Apollo. Sviluppò l'X-1, il primo aereo a… - GiancarloPilus1 : RT @OrtigiaP: EVVIVA.... QUARTA DOSE IN ARRIVO DA #Moderna! peccato che l'omicron per cui è stato pensato il vaccino non esiste più..quind… -