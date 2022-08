Usa | cocente sconfitta per Liz Cheney alle primarie repubblicane

zizionice : RT @AlbicrRu: @GuidoCrosetto Io sinceramente sono deluso dalla sudditanza USA a discapito del popolo italiano!!! Siete una cocente delusion… - AlbicrRu : @GuidoCrosetto Io sinceramente sono deluso dalla sudditanza USA a discapito del popolo italiano!!! Siete una cocente delusione!!! -

Il Fatto Quotidiano

La principale rivale di Trump perde il seggio nel Wyoming. Biden vara un nuovo maxi piano assistenziale per 750 mln di ...Una sconfitta- Cheney ha preso il 29 per cento dei voti, contro il 65,8 per cento di Harriet Hageman, la candidata appoggiata da Trump - in uno stato in cui la deputata, rappresentante di ... Usa, dopo la sconfitta alle primarie del Wyoming, Liz Cheney punta alla Casa Bianca La principale rivale di Trump perde il seggio nel Wyoming. Biden vara un nuovo maxi piano assistenziale per 750 mln di dollari